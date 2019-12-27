Украина: Вторая лига

Клуб Второй лиги заявил о возможных финансовых трудностях.

По информации официального сайта винницкой Нивы, актуальным вопросом на данный момент является формирование бюджета клуба на 2020 год. В течение трех последних лет Винницкая ОГА и областной совет активно поддерживали команду, что дало возможность существовать клубу.

"Мы рассчитываем на серьезную поддержку со стороны Винницкой областной администрации и областного совета. Без этого в нынешних условиях клуб не может существовать. И тогда наши наработки по развитию детско-юношеского футбола, перспективы развития молодых винницких футболистов могут быть потеряны, а весь проект ФК Нива — закрыт ", — сказал президент Ниви Вадим Кудиярова.

Председатель областной федерации футбола Игорь Гатауллин заверил, что всячески будет поддерживать Ниву. Заместитель председателя Винницкой ОГА Наталья Заболотная и начальник спортуправления ОГА Сергей Чернявский отказались комментировать ситуацию. Но свой комментарий по поводу финансирования Нивы предоставил председатель бюджетной комиссии Винницкого областного совета Геннадий Мазур:

"У нас есть письмо-обращение о финансовой поддержке Нивы в Винницкой ОГА и Винницкого облсовета. На бюджетной комиссии мы рассматривали этот вопрос и приняли решение, чтобы главный распорядитель средств (управление по физической культуре и спорту Винницкого ОГА) поддержал Ниву из средств, предусматриваемых на проведение спортивных мероприятий. В частности, из федерацию футбола области оказать финансовую поддержку в 1 млн грн на содержание ФК Нива".

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.