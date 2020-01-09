Украина: Вторая лига

Вице-президент Федерации футбола Крыма также считает, что клубу нужно уезжать из Берислава.

Таврия после аннексии Крыма Россией перебазировалась в городок Берислав в Херсонской области. В ноябре она не смогла отправиться на выезд в Краматорск, за что получила техническое поражение.

Олег Комуняр согласен с мнением, что клубу нужно сменить город дислокации.

"Для качественного развития футбольного клуба было бы лучше перевезти его в другой город – даже пригород Киева типа Ирпеня или Бучи, где есть стадионы, где живет много людей – в том числе и переселенцев", — заявил Комуняр радио Крым.Реалии.

"Там лучше развита инфраструктура, больше возможностей найти инвестора, можно устраивать на матчах встречи с крымчанами и т.д. Спасибо болельщикам Берислава, но Таврии нужен переезд в более привлекательный город. Никого не хочется обидеть, так работает бизнес".

"Я всегда привожу пример клуба Карабах в чемпионате Азербайджана из оккупированного города Агдам. Это топовый клуб страны, при этом он играет в столице и всем напоминает, что Карабах — это Азербайджан".

"Хотелось бы такого же отношения к Таврии: пусть это будет не топовый клуб, но хотя бы он не влачил жалкое существование, не боролся бы за выживание. Должен появиться новый владелец, некий адекватный менеджер, который знает, как работать с футбольным клубом, подтянет маркетинговую часть, будет работать с болельщиками и формировать саму команду. Нужен план развития клуба".

"Коновалову очень благодарны, клуб всегда будет ждать этих людей на трибунах, но Таврия требует перезагрузки и больших шагов в развитии. Если все останется так, как есть, то через год-два клуб мы уже не увидим, это будет катастрофа. Это будет удар по всей информационной политике Украины. Клуб нужно держать на уровне, чтобы показывать всем, что Крым — это Украина — и на международном уровне, и в самой стране".

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