Украина: Вторая лига

Опытный нападающий будет помогать команде ковать путевку в Первую лигу.

Нападающий Александр Ковпак подписал контракт с житомирским Полесьем, которое пребывает во Второй лиге.

Важность перехода 37-летнего игрока в команду, а также процесс его адаптации прокомментировал наставник Полесья Анатолий Бессмертный.

"Александр очень быстро адаптировался к нашему коллективу. Он является примером для молодежи как на футбольном поле, так и вне его. Это настоящий профессионал и одновременно хороший человек. Ковпак имеет опыт выступлений на самом высоком уровне, играл в сборной Украины. Это хорошее усиление для Полесья. Ковпак — футболист, глядя на которого можно многому научиться. В таком возрасте он держит себя в форме и уверен, что поможет нашей команде", — цитирует специалиста пресс-служба ПФЛ.

Полесье на данный момент находится на втором месте Группы А Второй Лигы, отставая от первой тернопольской Нивы на два очка и опережая третий Верес на три пункта.

Александр Ковпак выступал в таких клубах как Таврия, Арсенал, Севастополь, Десна, Черноморец и другие. Также форвард отыграл три поединка за сборную Украины.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.