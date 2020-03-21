Украина: Вторая лига

Ливанский футболист рассказал о том, как проводит карантин.

Полузащитник Чайки Мохамед Доу поделился информацией о том, как проводит время во время паузы во Второй лиге.

"Я много времени провожу дома, ведь стараюсь соблюдать режим карантина. Пока работаю по индивидуальной программе, выполняя упражнения для ног и пресса. В то же время я обеспокоен событиями, которые сейчас переживают люди по всему миру.

Я люблю Украину, это мой второй дом, поэтому желаю украинцам здоровья и жизненных сил в это трудное время. Уверен, эти трудности временные и все будет хорошо", – приводит слова Доу официальный сайт клуба.

На данный момент Чайка занимает 7-е место в группе А Второй лиги, отставая от лидирующего Полесья на 16 очков.

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