Украина: Вторая лига

Больше кадровых перестановок в винницком клубе в этом сезоне не будет.

Защитник Эдуард Сербул подписал контракт с винницкой Нивой, сообщил официальный сайт клуба.

По словам спортивного директора Нивы Михаила Куницы, комплектация игрового состава перед возобновлением соревнований завершена.

В первой части нынешнего сезона Сербул играл за Грбаль в чемпионате Черногории, проведя там 11 матчей. Также в его карьере были Черноморец, Буковина, Говерла, Реал Фарма и литовский Джюгас.

После 20 туров Второй лиги винницкая Нива идет на девятом месте в группе А, набрав 20 очков. Дата возобновления турнира неизвестна из-за пандемии коронавируса.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.