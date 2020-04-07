Украина: Вторая лига

Хавбек прокомментировал готовность команды ко второй половине сезона.

Полузащитник винницкой Нивы Тимофей Брижчук рассказал, как проводит свободное время, и поделился мнение о сборах команды.

"Нахожусь дома, провожу время с родными. В основном занимаюсь поддержанием себя в хорошей физической форме. Ведь мы провели длительные сборы и уже были готовы стартовать в чемпионате.

Нужно понимать, что от нашей дисциплины и соблюдения всех правил зависит, как долго продлится этот карантин. Хотелось бы, чтобы все быстрее закончилось, и мы смогли вернуться к обычной жизни.

На сборах мы боролись с сильными соперниками, отрабатывали новую модель ведения игры, которую нам предложил новый тренерский штаб. Теперь больше держим мяч, стараемся выходить в пас по обороне и играть первым номером, когда это позволяет соперник. Что касается кадрового усиления, то оно было не масштабным, а точечным. В основном делаем ставку на местных воспитанников. Думаю, что это хорошая возможность для наших молодых игроков положительно зарекомендовать себя на взрослом уровне", – рассказал Брижчук в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Нива занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Второй лиги, набрав 20 очков после 20 туров.

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