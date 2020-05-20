Украина: Вторая лига

Молодой игрок решил повесить бутсы на гвоздь.

Полузащитник винницкой Нивы Андрей Рогозин завершил футбольную карьеру. Молодой игрок заявил, что решил попробовать себя в другой сфере.

"Еще до пандемии я решил попробовать себя в другой сфере. Как говорится, сойти немного с дороги футбольной. Я надеюсь, все закончится и вскоре ребята уже будут заниматься любимым делом – играть.

В последнее время в Ниве я не получал удовольствия от своей работы, от футбола. Думал поехать за границу поиграть, но, по определенным причинам, не получилось.

Травмы не отпускали меня. Бывало, играл на уколах и не мог показать ту игру, которую хотел. Не было идеального самочувствия, всегда были какие-то микротравмы. Травмы в футболе – это ужасно", – рассказал Рогозин в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Нива В занимает 9-ю строчку в группе А Второй лиги, набрав 20 очков после 20 матчей.