Молодой игрок решил повесить бутсы на гвоздь.
Андрей Рогозин, Нива В
20 мая 2020, 17:22
Полузащитник винницкой Нивы Андрей Рогозин завершил футбольную карьеру. Молодой игрок заявил, что решил попробовать себя в другой сфере.
"Еще до пандемии я решил попробовать себя в другой сфере. Как говорится, сойти немного с дороги футбольной. Я надеюсь, все закончится и вскоре ребята уже будут заниматься любимым делом – играть.
В последнее время в Ниве я не получал удовольствия от своей работы, от футбола. Думал поехать за границу поиграть, но, по определенным причинам, не получилось.
Травмы не отпускали меня. Бывало, играл на уколах и не мог показать ту игру, которую хотел. Не было идеального самочувствия, всегда были какие-то микротравмы. Травмы в футболе – это ужасно", – рассказал Рогозин в интервью официальному сайту клуба.
На данный момент Нива В занимает 9-ю строчку в группе А Второй лиги, набрав 20 очков после 20 матчей.