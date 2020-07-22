Украина: Вторая лига

Александр Жданов так и не дождался дебюта за команду из Хмельницкого.

Подолье расторгло контракт с защитником Александром Ждановым по обоюдному согласию сторон, сообщает Футбольна Хмельниччина.

Жданов присоединился к Подолью зимой. Однако из-за коронавируса Вторая лига не возобновилась и он так и не сыграл ни единого матча за клуб.

Ранее в карьере 36-летнего игрока были Газовик (Харьков), ФК Львов, Княжа, Кривбасс, Полтава, Слуцк, Колос (Зачепиловка), Хапоэль Бейт-Шеан, Бней Сахнин и Маккаби Нетанья.

Подолье завершило сезон на шестом месте в группе А Второй лиги.