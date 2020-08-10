Украина: Вторая лига

Вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр допускает такой расклад событий.

На своей странице в Facebook Олег Комуняр написал следующее:

"Ну что, может, это годный спойлер? А как вы относитесь к тому, чтобы Таврия переехала в киевский пригород, где проживают много крымских переселенцев, где матчи Таврии могут стать хорошим семейным отдыхом?

"Сергей Владимирович, сделаем Таврию снова великой?", — обратился Комуняр к бывшему президенту Федерации футбола Крыма Куницыну.

Отметим, что Комуняр выложил фотографии в Facebook со стадиона Чемпион в Ирпене.

Напомним, что Таврия в сезоне-2019/20 заняла восьмое место во Второй лиге в группе Б.