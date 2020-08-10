Вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр допускает такой расклад событий.
Олег Комуняр, facebook.com/komuniar.oleh
10 августа 2020, 00:51
На своей странице в Facebook Олег Комуняр написал следующее:
"Ну что, может, это годный спойлер? А как вы относитесь к тому, чтобы Таврия переехала в киевский пригород, где проживают много крымских переселенцев, где матчи Таврии могут стать хорошим семейным отдыхом?
"Сергей Владимирович, сделаем Таврию снова великой?", — обратился Комуняр к бывшему президенту Федерации футбола Крыма Куницыну.
Отметим, что Комуняр выложил фотографии в Facebook со стадиона Чемпион в Ирпене.
Напомним, что Таврия в сезоне-2019/20 заняла восьмое место во Второй лиге в группе Б.