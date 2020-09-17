Украина: Вторая лига

Команда из Запорожья вылетела из Кубка Украины.

Во втором раунде Кубка Украины Металлург из Запорожья принимал Горняк-Спорт. К 80-й минуте гости лидировали 3:0 благодаря голам Алексея Збуня, Юрия Батюшина и Егора Твердохлеба.

На 85-й минуте Дмитрий Олейник подарил небольшую надежду хозяевам, элегантно переправив мяч в ворота после прострела с фланга.

Однако развить успех Металлург не сумел. Более того – на 90-й минуте он пропустил от Сергея Герасимца. 1:4 в пользу Горняк-Спорта.