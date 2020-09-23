Украина: Вторая лига

Экс-защитник Днепра продолжит карьеру в Харькове.

Бразильский левый защитник Андерсон Пико стал футболистом харьковского Металла, сообщает клуб в Телеграм-канале. Длительность контракта не разглашается.

Ранее 31-летний бразилец играл за Гремио, Жувентуде, Шапекоэнсе, Фламенго, Днепр и Кишварда. В последнее время он играл за Жувентус из Жарагуа-ду-Сул.

Пока неизвестно, сможет ли Пико дебютировать за Металл уже в ближайшем матче – в 4-м туре Второй лиги против Перемоги из Днепра. Игра состоится 25 сентября.

Также недавно в Премьер-лигу вернулся еще один экс-игрок Днепра – центральный защитник Дуглас заключил контракт с Днепром-1.