Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка третьего по силе дивизиона Украины.

В центральном матче шестого тура Второй лиги Группы Б болельщиков ожидает противостояние между двумя лидерами турнирной таблицы — харьковским Металлом и симферопольской Таврией.

Харьковчане пока не знают поражений в своем дебютном сезоне, добыв пять побед в пяти турах третьего по силе дивизиона Украины, при этом Таврия, имея один матч в запасе, забрала в свой актив три победы и одну ничью.

Следить за событиями поединка Металл — Таврия вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 9 октября, в 16:00 по киевскому времени: