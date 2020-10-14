Украина: Вторая лига

Посетить стадион по таким билетам не получится, но это будет денежная помощь клубу.

Карпаты решили перенять практику некоторых европейских клубов и запустили в продажу виртуальные билеты на матч против Чайки, сообщил официальный сайт клуба.

Билеты доступны по номиналу от 10 до 500 гривен. Фактически, средства от их продажи будут благотворительной помощью Карпатам.

Клуб обещает, что болельщики сами смогут выбрать, куда пойдут эти деньги: на текущие расходы клуба (уход за полями, проживание и питание, горючее, ПЦР-тесты), премию игрокам за ближайшую победу или же зарплаты персоналу.

Проведение матчей во Львове со зрителями на данный момент невозможно в связи с карантинными ограничениями.