Украина: Вторая лига

Клуб продолжает комплектацию на сезон-2020/21.

Ряды винницкой Нивы пополнили крайний защитник Артем Осмоловский (воспитанник киевского спортинтерната) и полузащитник Максим Дубенков (бывший игрок Александрии U-21), сообщил официальный сайт клуба.

Винницкая Нива проиграла все семь стартовых матчей Второй лиги. С таким результатом она идет на 13-м месте в Группе А, опережая только Калуш, который вообще снялся с турнира, не сыграв ни матча.

По вышеуказанной причине матч 8-го тура Второй лиги Калуш – Нива не состоится. Следующий поединок Нива проведет 31 октября против Чернигова. В конце августа Чернигов не смог приехать к Ниве на матч Кубка Украины из-за поломки автобуса.