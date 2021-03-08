Украина: Вторая лига

Клуб из Второй лиги провел ребрендинг.

Футбольный клуб Балканы, выступающий во Второй лиге Украины, на своем официальном сайте объявил о ребрендинге.

Нововведения касаются смены эмблемы команды, поскольку руководство решило вернуться к историческим цветам: белому, синему и черному. Отмечается, что новый логотип является обновленной версией самого первого образца 2007 года, когда и был основан клуб.

"Белый — цвет, символизирующий начало нового этапа, новой эпохи. Синий — цвет чистого мирного неба над нашей Родиной — символ стабильности и доброй славы. Черный — цвет плодородной украинской земли, из которой прорастает хлебный колос — символ благополучия и богатства, символ профессиональной деятельности учредителей клуба. Название латиницей — стремление выйти на международный уровень. В новый сезон с новым лицом!" — сказано в заявлении клуба.

Интересно, что внимательные болельщики в комментариях заподозрили Балканы в заимствовании некоторых элементов эмблемы у польского клуба Завиша Быдгощ.