Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию перенесенного поединка Второй лиги.

В перенесенном поединке 12-го тура Второй лиги Украины в группе Б Никополь на своем поле примет Энергию из Новой Каховки.

Изначально поединок должен был пройти в ноябре прошлого года, но встреча была перенесена из-за случаев заражения коронавирусом в составе Никополя.

Следить за событиями поединка Никополь — Энергия вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 14-го марта, в 14:00 по киевскому времени:

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