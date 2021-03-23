Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги.

В перенесенном поединке пятого тура Второй лиги группы Б симферопольская Таврия сойдется в противостоянии с криворожским Кривбассом на Марьяновском Стадионе.

Следить за событиями поединка Таврия — Кривбасс вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 23-го марта, в 14:00 по киевскому времени:

После 10 игр в активе Таврии 23 балла и она занимает вторую строчку в турнирной таблица Второй лиги Б. У Кривбасса, в свою очередь, 22 набранных очков в 11 матчах, что позволяет ему занимать четвертую позицию.

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