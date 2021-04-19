Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 19 апреля, пройдет поединок 18-го тура Второй лиги в группе А, в котором Карпаты Галич на своем поле примут луцкую Волынь-2.

После 16 игр Карпаты занимают третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Столько же очков у Подолья, а у лидирующего Ужгорода 38 баллов. В активе луцкой команды 10 очков и 12-я строчка.

Следить за событиями поединка Карпаты Галич — Волынь-2 вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 19 апреля, в 12:00 по киевскому времени:

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