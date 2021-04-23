Украина: Вторая лига

Часть этой суммы пошла на развитие детской школы.

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер является не просто главным тренером Металла, но и одним из инвесторов данного проекта. Как сообщил директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов, 38-летний специалист инвестировал в Металл 500 тысяч долларов.

"Приход Александра Кучера в Металл — это не просто "проба пера" как молодого тренера. Это совместный проект Кучера и Красникова".

"Как вы знаете, Александр Ярославский не дает и не инвестирует средства в ФК Металл. Он занимается тем, чтобы лишить санкций и очистить эмблему того самого Металлиста, передать ее в руки громады Харькова. Ну и затем, возможно, чтобы эта эмблема могла быть использована тем же ФК Металлом".

"Сегодня Кучер тренер Металла, но он инвестировал свои средства в ФК Металл, потому что у одного Красникова не было денег для запуска клуба во Второй лиге, набора игроков и единолично поднимать его до Премьер-лиги. Кучер инвестировал в Металл от 500 тысяч долларов. Эти деньги пошли в развитие детской школы ФК Металл, пойдут в инфраструктуру и т.д. Кучер зашел как партнер", — сообщил Денисов в программе "Денисов TIME".

Напомним, после 16-ти туров Металл занимает первое место в турнирной таблицы Второй лиги группы Б, имея в своем активе 44 набранных очка.

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