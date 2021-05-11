Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию перенесенного поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 11 мая, пройдет перенесенный поединок 11-го тура Второй лиги в группе B, в котором Таврия примет днепровскую Перемогу.

После 17 игр Таврия набрала 31 очко и находится на четвертом месте в турнирной таблице, а у днепрян 18 баллов и шестая строчка.

Следить за событиями поединка Таврия — Перемога вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 11 мая, в 17:00 по киевскому времени:

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