Украина: Вторая лига

Специалист будет работать в клубе из одесской области.

Бывший тренер сборной Украины, Таврии и других клубов Семен Альтман вошел в тренерский штаб Балкан.

Опытный 75-летний специалист будет помогать главному тренеру клуба из одесской области Денису Колчину.

В клубе также работает тренером вратарей и сын Семена Альтмана — Геннадий Альтман.

В минувшем сезоне Второй лиги группы Б Балканы заняли девятое место.

Последним местом работы Семена Альтмана была сборная Молдовы. Специалист работал ассистентом тренера.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.