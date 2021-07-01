Специалист будет работать в клубе из одесской области.
Семен Альтман, SPORTS.md
01 июля 2021, 14:20
Бывший тренер сборной Украины, Таврии и других клубов Семен Альтман вошел в тренерский штаб Балкан.
Опытный 75-летний специалист будет помогать главному тренеру клуба из одесской области Денису Колчину.
В клубе также работает тренером вратарей и сын Семена Альтмана — Геннадий Альтман.
В минувшем сезоне Второй лиги группы Б Балканы заняли девятое место.
Последним местом работы Семена Альтмана была сборная Молдовы. Специалист работал ассистентом тренера.
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