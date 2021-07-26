Команду возглавил бывший наставник Олимпика U-21.
Виктор Курята, getty Images
26 июля 2021, 09:22
Второлиговый Рубикон назначил Виктора Куряту на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
О длительности контракта не сообщается. Под его руководством команда выступала с момента основания и до октября 2020 года.
В тренерский штаб Куряты Игорь Продан, Вячеслав Котляр и Леонид Гусин. Ранее тренер возглавлял возглавлял молодежную команду донецкого Олимпика.
Напомним, до этого Рубикон возглавлял Сергей Литовченко, однако с сезона-2021/22 он встал у руля Олимпика.
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