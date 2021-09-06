Украина: Вторая лига

Футболист снова сыграл на профессиональном уровне.

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев недавно принял решение вернуться в большой футбол и подписал контракт с Волчанском из Второй лиги.

В поединке седьмого тура группы Б Второй Лиги против Перемоги 44-летний Шелаев появился на поле и сыграл весь матч.

Отметим, что это первое появление игрока на профи уровне впервые за семь лет, когда он выступал за харьковский Металлист.

Шелаев — воспитанник луганского футбола. За свою карьеру он успел поиграть за Зарю, Шахтер, Днепр и другие клубы.

Также отметим, что хавбек занимает второе место в списке футболистов, сыгравших наибольшее количество матчей в УПЛ.