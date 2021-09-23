Украина: Вторая лига

Специалист уже представлен команде.

Второлиговые Карпаты-Галич объявили о назначении на пост главного тренера испанца Карлоса Инарехоса.

О контрактных условиях с 37-летним специалистом не сообщается.

Инарехос после получения диплома PRO от УЕФА работал преподавателем в федерации футбола Испании, директором академии Китве Юнайтед в Замбии.

В качестве тренера Инарехос работал в кипрском Эрмисе, Манчестере 62 из Гибралтара, французском Малхаусе и других клубах. Последним его местом работы стал Аль-Шабаб из Саудовской Аравии, с которым он стал вице-чемпионом страны.

Отметим, что на посту главного тренера галичан Карлос заменил Любомира Вовчука.

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