Специалист уже представлен команде.
Карлос Инарехос (справа), ФК Карпаты Галич
23 сентября 2021, 20:25
Второлиговые Карпаты-Галич объявили о назначении на пост главного тренера испанца Карлоса Инарехоса.
О контрактных условиях с 37-летним специалистом не сообщается.
Инарехос после получения диплома PRO от УЕФА работал преподавателем в федерации футбола Испании, директором академии Китве Юнайтед в Замбии.
В качестве тренера Инарехос работал в кипрском Эрмисе, Манчестере 62 из Гибралтара, французском Малхаусе и других клубах. Последним его местом работы стал Аль-Шабаб из Саудовской Аравии, с которым он стал вице-чемпионом страны.
Отметим, что на посту главного тренера галичан Карлос заменил Любомира Вовчука.
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