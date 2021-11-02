Украина: Вторая лига

В клубе произошла тренерская рокировка.

Представитель Второй лиги МФК Николаев сменил главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместо Сергея Шевченко, который тренировал команду с лета 2021 года, клуб принял Эдуард Павлов.

Вместе с Шевченко, по обоюдному согласию, покинули команду тренер-аналитик Дмитрий Назаренко и тренер вратарей Андрей Лазарчук.

Что касается Павлова, то ранее он тренировал тернопольскую Ниву, Ингулец-2, Ереван и другие клубы. Последним местом работы был ФК Львов, где он работал ассистентом Анатолия Бессмертного.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.