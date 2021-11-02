В клубе произошла тренерская рокировка.
Эдуард Павлов, fcpolissyastavku
02 ноября 2021, 16:23
Представитель Второй лиги МФК Николаев сменил главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Вместо Сергея Шевченко, который тренировал команду с лета 2021 года, клуб принял Эдуард Павлов.
Вместе с Шевченко, по обоюдному согласию, покинули команду тренер-аналитик Дмитрий Назаренко и тренер вратарей Андрей Лазарчук.
Что касается Павлова, то ранее он тренировал тернопольскую Ниву, Ингулец-2, Ереван и другие клубы. Последним местом работы был ФК Львов, где он работал ассистентом Анатолия Бессмертного.
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