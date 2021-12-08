Украина: Вторая лига

Запорожский клуб представил новых руководителей.

Запорожский МФК Металлург, выступающий во Второй лиге, представил новое руководство.

Руководителем КП ФК Металлург стал Юрий Зенкин.

Также клуб объявил о начале сотрудничества с Евгением Ковалевым, который будет содействовать решению вопросов, связанных с органами местного самоуправления, и обеспечивать юридическое сопровождение клуба.

Руководителем, который будет ответственен за стратегию развития клуба и координацию спортивной деятельности стал эксперт ТК Футбол 1/2/3 Михаил Метревели.

Металлург сообщил, что в ближайшее время новое руководство представит планы и методы развития клуба и расскажет о них в интервью.

На данный момент клуб занимает первое место в группе В Второй лиги. Тренирует команду Владимир Микитин.

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