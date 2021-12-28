Днепровская Перемога на своем официальном сайте объявила о переходе защитника Дмитрия Немчанинова.

Пока неизвестно, на какой срок клуб подписал контракт с 31-летним защитником. Он перебрался в Перемогу на правах свободного агента.

Отметим, что последние полтора года футболист выступал за ровенский Верес. В текущем сезоне УПЛ на его счету 17 матчей, один гол и два голевых паса.

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