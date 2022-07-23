Украина: Вторая лига

Вічна пам’ять полеглому Герою.

Прес-служба Львівської асоціації футболу напередодні була змушена сповістити українську футбольну спільноту про чергову важку втрату.

На війні проти російських загарбниками загинув львівський футболіст, вихованець Карпат Павло Кириченко. Хлопцеві було лише 28 років.

"На 28 році життя в зоні бойових дій трагічно обірвалося життя захисника України, вихованця львівських Карпат (вихованець Володимира Щерби та Романа Деркача), екс-футболіста юнацької команди Куликова Павла Кириченка.

Вічна і світла пам'ять Герою! Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким загиблого Воїна!", — ідеться в офіційній заяві організації.

Попрощатися з Павлом можна в понеділок, 25-го липня, об 11:00 у Львові (храм Петра і Павла).