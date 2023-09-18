Відбулися ще три поєдинки восьмого туру української Другої ліги.
Карпати-2 - Металург-2, фото львівського клубу
18 вересня 2023, 16:57
У рамках 8-го туру Другої ліги відбулися ще три поєдинки. Зокрема, зустрічалися другі команди Карпат і Металурга, Кудрівка та Чайка, а також Звягель і Реал Фарма.
У першій грі понеділка Карпати-2 приймали Металург-2 на стадіоні Україна. Вже у першому таймі команди вирішили питання рахунку у матчі, забивши протягом нього чотири м'ячі.
Карпати-2 — Металург-2 3:1
Голи: Фетько, 15, 45, Скороход, 38 – Ковальський, 17 (пенальті)
У другому поєдинку Кудрівка приймала Чайку. У разі перемоги гості могли очолити турнірну таблицю, але мінімально поступилися господарям.
Кудрівка — Чайка 1:0
Голи: Коваль, 75
У заключній грі понеділка Звягель зустрічався з Реал Фарма. Господарі здобули впевнену перемогу, забивши половину своїх голів, коли опинилися у більшості після вилучення з боку гостей.
Звягель — Реал Фарма 4:0
Голи: Волинець, 45+1, Ндукве, 60, 73, Майтак, 83
Вилучення: Барсуков, 71