Украина: Вторая лига

Відбулися ще три поєдинки восьмого туру української Другої ліги.

У рамках 8-го туру Другої ліги відбулися ще три поєдинки. Зокрема, зустрічалися другі команди Карпат і Металурга, Кудрівка та Чайка, а також Звягель і Реал Фарма.

У першій грі понеділка Карпати-2 приймали Металург-2 на стадіоні Україна. Вже у першому таймі команди вирішили питання рахунку у матчі, забивши протягом нього чотири м'ячі.

Карпати-2 — Металург-2 3:1

Голи: Фетько, 15, 45, Скороход, 38 – Ковальський, 17 (пенальті)

У другому поєдинку Кудрівка приймала Чайку. У разі перемоги гості могли очолити турнірну таблицю, але мінімально поступилися господарям.

Кудрівка — Чайка 1:0

Голи: Коваль, 75

У заключній грі понеділка Звягель зустрічався з Реал Фарма. Господарі здобули впевнену перемогу, забивши половину своїх голів, коли опинилися у більшості після вилучення з боку гостей.

Звягель — Реал Фарма 4:0

Голи: Волинець, 45+1, Ндукве, 60, 73, Майтак, 83

Вилучення: Барсуков, 71