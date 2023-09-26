Дев'ятий тур української Другої ліги розпочався у п'ятницю, 22 вересня, і завершився у неділю, 24 вересня. У семи матчах команди відзначилися 18 голами.

У першому поєдинку туру зустрічалися аутсайдери. Київський Локомотив зумів перемогти завдяки голу з пенальті у доданий час.

Локомотив (Київ) — Васт 2:1

Голи: Козій, 37, Сахнюк, 90+2 (пенальті) — Ігнатенко, 53

Стрийська Скала мінімально обіграла другу команду Креміня на виїзді.

Кремінь-2 — Скала 0:1

Голи: Авер'янов, 22

Друга команда львівських Карпат поступилася Тростянцю.

Тростянець — Карпати-2 2:0

Голи: Полянський, 30, Клюс, 88

Звягель розгромив другу команду запорізького Металурга.

Металург-2 — Звягель 0:5

Голи: Ніколаєнко, 45+3 (автогол), Ващишин, 50 (пен.), 54, Ндукве, 62, Лучка, 79

Мирівська Дружба вирвала перемогу у заключній частині гри.

Реал Фарма — Дружба 0:1

Голи: Грищенко, 87

Рух-2, як й інші другі команди, поступився.

Чайка Рух-2 2:1

Голи: Клименко, 9, Вечурко, 37 Рогачов, 21

ЮКСА впевнено здолала Кудрівку вдома.

ЮКСА Кудрівка 3:0

Голи: Геррейру, 27, Кононов, 47, Гоуларт, 54