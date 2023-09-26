В українській Другій лізі завершилися всі матчі 9-го туру.
Реал Фарма - Дружба, фото гостей
26 вересня 2023, 16:32
Дев'ятий тур української Другої ліги розпочався у п'ятницю, 22 вересня, і завершився у неділю, 24 вересня. У семи матчах команди відзначилися 18 голами.
У першому поєдинку туру зустрічалися аутсайдери. Київський Локомотив зумів перемогти завдяки голу з пенальті у доданий час.
Локомотив (Київ) — Васт 2:1
Голи: Козій, 37, Сахнюк, 90+2 (пенальті) — Ігнатенко, 53
Стрийська Скала мінімально обіграла другу команду Креміня на виїзді.
Кремінь-2 — Скала 0:1
Голи: Авер'янов, 22
Друга команда львівських Карпат поступилася Тростянцю.
Тростянець — Карпати-2 2:0
Голи: Полянський, 30, Клюс, 88
Звягель розгромив другу команду запорізького Металурга.
Металург-2 — Звягель 0:5
Голи: Ніколаєнко, 45+3 (автогол), Ващишин, 50 (пен.), 54, Ндукве, 62, Лучка, 79
Мирівська Дружба вирвала перемогу у заключній частині гри.
Реал Фарма — Дружба 0:1
Голи: Грищенко, 87
Рух-2, як й інші другі команди, поступився.
Чайка — Рух-2 2:1
Голи: Клименко, 9, Вечурко, 37 — Рогачов, 21
ЮКСА впевнено здолала Кудрівку вдома.
ЮКСА — Кудрівка 3:0
Голи: Геррейру, 27, Кононов, 47, Гоуларт, 54