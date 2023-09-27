Команди зіграли відкладений матч третього туру.
Карпати-2, фото клубу
27 вересня 2023, 18:08
У перенесеному через щільний графік Скали у Кубку України матчі третього туру української Другої ліги стрийська команда приймала львівські Карпати-2.
На початку поєдинку гості вийшли вперед завдяки голу Резніка, а на початку другого тайму — подвоїли свою перевагу результативним ударом Фетька. Майже за 20 хвилин Скала відповіла голом Лебедєва, встановивши підсумковий рахунок.
Скала — Карпати-2 (Львів) 1:2
Голи: Лебедєв, 65 — Резнік, 12, Фетько, 46
Попередження: Пастух, 45+2, Яната, 87 — Бойченюк, 18, Фетько, 79, Домчак, 81, Коваленко, 82, Кожанов, 90+6