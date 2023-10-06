Украина: Вторая лига

Завершилися чотири поєдинки 11-го туру української Другої ліги.

У рамках одинадцятого туру української Другої ліги 6 жовтня пройшли чотири матчі. Останній поєдинок туру відбудеться завтра, 7 жовтня.

У першому поєдинку ігрового дня Реал Фарма та Рух-2 поділили очки, не відзначившись забитими голами.

Реал Фарма — Рух-2 0:0

Попередження: Лиховидов, 57, Тимошевський, 78 — Кітела, 39, Штокал, 61

У другому поєдинку Чайка приймала миколаївський Васт. Господарі здобули розгромну перемогу завдяки хет-трику захисника Віталія Дубілея.

Чайка — Васт 5:1

Голи: Вечурко, 7, Дубілей, 29, 50, 79, Семенець, 75 — Вітенко, 57

Попередження: Клименко, 20, Дубілей, 38 — Штирбу, 50

У третьому поєдинку мирівська Дружба здобула свою четверту поспіль перемогу, мінімально здолавши Звягель. У грі не обійшлося без вилучення — капітан гостей покинув поле у доданий час.

Звягель — Дружба 0:1

Голи: Бандурін, 12

Попередження: Нестеров, 40, Ндукве, 42, Чередниченко, 51, Волинець, 90+4 — Татаренко, 32, Куба, 71, Доронін, 90

Вилучення: Куба, 90+4 (друга жовта картка)

У заключному, четвертому поєдинку ігрового дня, друга команда запорізького Металурга приймала Кудрівку. Гості здобули перемогу у матчі з двома призначеними пенальті.

Металург-2 — Кудрівка 1:2

Голи: Скепський, 18, Чепурненко, 65 (пен.) — Хуссін, 79 (пен.)

Попередження: Близнюк, 53 — Скепський, 38, Гармаш, 67

Завтра, 7 жовтня, друга ЮКСА і шоста Скала 1911 закриють програму одинадцятого туру Другої ліги. Матч розпочнеться о 12:30.