Украина: Вторая лига

В українській Другій лізі завершилися всі матчі 12-го туру.

Дванадцятий тур української Другої ліги відбувся у середу, 11 жовтня. У шести матчах команди відзначилися 26 голами, жоден з поєдинків не завершився нічийним результатом. Один з матчів було перенесено на листопад.

Львівський Рух-2 познущався із запорізького Металурга-2 у домашньому поєдинку.

Рух-2 — Металург-2 8:2

Голи: Руніч, 12, 13, 57, 63, Дуць, 33, Підгурський, 69, Непейпієв, 76, Лебідь, 90+2 — Толок, 8, Хуссін, 62

Реал Фарма у рівній боротьбі поступилась Скалі 1911.

Скала 1911 — Реал Фарма 2:1

Голи: Пучковський, 48, Николишин, 67 — Барсуков, 51 (пен.)

Дружба спокійно розібралася з другою командою львівських Карпат.

Карпати-2 — Дружба 0:5

Голи: Сомов, 35, Юзефович, 43, Порохня, 47, Грищенко, 56, Захаревич, 68

Звягель так само легко здолав Кудрівку.

Кудрівка — Звягель 0:4

Голи: Чередниченко, 28, Волинець, 29, Ндукве, 38, Лавренюк, 87

Тростянець впорався з одним з головних аутсайдерів.

Тростянець — Кремінь-2 2:1

Голи: Гезело, 18, Яременко, 33 — П'ятибрат, 55 (пен.)

Чайка здобула важливу перемогу над вінницькою Нивою.

Нива (Вінниця) — Чайка 0:1

Голи: Семенець, 71

Нагадаємо, останній матч 12-го туру, ЮКСА — Васт, було перенесено за проханням миколаївської команди. У ній виникли серйозні кадрові проблеми. Попередня дата проведення цього матчу — 1 листопада.

Розклад наступного, тринадцятого туру української Другої ліги: