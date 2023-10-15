Украина: Вторая лига

Програму 13-го туру Другої ліги відкрили два поєдинки.

У рамках тринадцятого туру української Другої ліги 15 жовтня пройшли два матчі. Ще п'ять поєдинків туру відбудуться завтра, 16 жовтня.

Вінницька Нива та ЮКСА відкривали програму цього туру. Друга команда чемпіонату здобула чергову перемогу і наблизилась до лідера.

ЮКСА — Нива (Вінниця) 3:1

Голи: Пагліаріні, 19, Євдокимов, 55 (пен.), Пастернак, 90+1 — Загорулько, 45+1

Згаданий лідер Другої ліги, мирівська Дружба, не впоралась з Кудрівкою у домашнього матчі. Команди так і не зуміли відзначитися жодним голом, поділивши очки.

Дружба — Кудрівка 0:0