Украина: Вторая лига

В українській Другій лізі завершилися всі матчі 13-го туру.

Тринадцятий тур української Другої ліги розпочався у неділю, 15 жовтня, і завершився у понеділок, 16 жовтня. У шести матчах команди відзначилися 17 голами. Один з матчів було перенесено на поки що невизначену дату.

ЮКСА і вінницька Нива відкривали програму 13-го туру. Господарі здобули перемогу, продовживши боротьбу за лідерство у Другій лізі.

ЮКСА — Нива (Вінниця) 3:1

Голи: Пагліаріні, 19, Євдокимов, 55 (пен.), Пастернак, 90+1 — Загорулько, 45+1

Дружба і Кудрівка не виявили сильнішого в очній зустрічі, не забивши жодного голу.

Дружба — Кудрівка 0:0

Васт відсвяткував дебютну перемогу у цьому сезоні, здолавши одеську Реал Фарму.

Реал Фарма — Васт 1:2

Голи: Барсуков, 38 — Шмат, 6 (пен.), Студенко, 40 (пен.)

Київський Локомотив і друга команда львівських Карпат поділили очки.

Локомотив — Карпати-2 1:1

Голи: Тітаренко, 89 (пен.) — Сидун, 10

Друга команда запорізького Металурга у важкому матчі проти стрийської Скали здобула 3 очки.

Металург-2 — Скала 1911 3:2

Голи: Толок, 41, Іродовський, 69, 90+3 — Яната, 20, Николишин, 62 (пен.)

Чайка спокійно впоралась з Тростянцем, відправивши у його ворота три м'ячі, на які гості нічим відповісти не зуміли.

Чайка — Тростянець 3:0

Голи: Емере, 34, Вечурко, 56, Музиченко, 66 (пен.)

Нагадаємо, останній матч 13-го туру, Звягель — Рух-2, було перенесено за проханням господарів, у яких виникли кадрові проблеми. Попередньої дати проведення цього матчу поки що не оголошено.

Розклад наступного, чотирнадцятого туру української Другої ліги: