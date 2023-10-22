Украина: Вторая лига

Програму 14-го туру Другої ліги закривали два матчі.

У рамках чотирнадцятого туру української Другої ліги у неділю, 22 жовтня, відбулися ще два поєдинки.

У першому матчі ігрового дня київський Локомотив здолав Кремінь-2. Господарі пропустили першими, але після цього зуміли відзначитися тричі.

Локомотив — Кремінь-2 3:1

Голи: Козій, 28, Каранга, 74, 90+2 — Заїченко, 6

Попередження: Козішкурт, 41, Уманець, 65 — Дихтярук, 20, Стецюк, 57, Златьєв, 65, Заїченко, 84

Вилучення: Заїченко, 90+1 (друга жовта картка)

Кудрівка у напруженому поєдинку, який закривав програму 14-го туру, перемогла другу команду львівських Карпат.

Карпати-2 — Кудрівка 2:3

Голи: Шах, 54 (пен.), Сидун, 74 — Кулик, 32, Чепурненко, 56, Гармаш, 81

Попередження: Копил, 28, Матвєєв, 53, Савчин, 60, Рожко, 90+3 — Коваленко, 51, Крикнін, 78, Скепський, 90+4