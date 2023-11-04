Украина: Вторая лига

Завершилися два поєдинки 16-го туру Другої ліги.

У рамках шістнадцятого туру української Другої ліги у суботу, 4 листопада, відбулися два матчі.

Звягель, один з лідерів турніру, впевнено здолав вдома вінницьку Ниву. Черговим голом відзначився найкращий бомбардир Другої ліги Денис Ндукве. На рахунку нападника вже 14 забитих м'ячів.

Звягель — Нива (Вінниця) 4:1

Голи: Чередниченко, 2, Нестеров, 31, Ндукве, 76 (пен.), Фесенко, 90 — Астаф'єв, 82

Попередження: Борячук, 25, Грачов, 36, Лотоцький, 75

Вилучення: Лотоцький, 83 (друга жовта картка)

Чайка розгромила Кремінь-2 завдяки хет-трику Семенця. Друга команда кременчуцького клубу досі йде без перемог у цьому сезоні.

Чайка — Кремінь-2 5:0

Голи: Семенець, 15, 33, 58, Вечурко, 31, Дубілей, 54

Попередження: Покась, 64