Завершилися два поєдинки 16-го туру Другої ліги.
Звягель - Нива (Вінниця), фото ПФЛ
04 листопада 2023, 21:44
У рамках шістнадцятого туру української Другої ліги у суботу, 4 листопада, відбулися два матчі.
Звягель, один з лідерів турніру, впевнено здолав вдома вінницьку Ниву. Черговим голом відзначився найкращий бомбардир Другої ліги Денис Ндукве. На рахунку нападника вже 14 забитих м'ячів.
Звягель — Нива (Вінниця) 4:1
Голи: Чередниченко, 2, Нестеров, 31, Ндукве, 76 (пен.), Фесенко, 90 — Астаф'єв, 82
Попередження: Борячук, 25, Грачов, 36, Лотоцький, 75
Вилучення: Лотоцький, 83 (друга жовта картка)
Чайка розгромила Кремінь-2 завдяки хет-трику Семенця. Друга команда кременчуцького клубу досі йде без перемог у цьому сезоні.
Чайка — Кремінь-2 5:0
Голи: Семенець, 15, 33, 58, Вечурко, 31, Дубілей, 54
Попередження: Покась, 64