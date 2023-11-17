Украина: Вторая лига

Найсильнішого у битві середняків Другої ліги визначити не вдалося.

У матчі 18 туру Другої ліги України Кудрівка на своєму полі поділила очки з вінницькою Нивою. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 56 хвилині, коли Вадим Страшкевич класно віддав розрізну передачу на Артура Загорулька, який увірвався до штрафного майданчика, розібрався з опонентом і пробив точно у ворота.

Однак через чотири хвилини Назар Волошин із лівого флангу подав на дальню штангу, звідки з найгострішого кута Денис Скепський пробив по воротах і м'яч від ніг воротаря заскочив у сітку воріт.

Після 15 ігор Кудрівка набрала 21 очко і посідає шосте місце у турнірній таблиці Другої ліги, а у Ниви на один бал менше після 16 зустрічей та дев'ятий рядок.

Кудрівка — Нива В 1:1

Голи: Загорулько, 56 — Скепський, 60.