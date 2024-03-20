Украина: Вторая лига

Один із лідерів Другої ліги посилився Джорджем Льюїсом.

Звягель, який є безпосереднім претендентом на підвищення в класі за підсумками сезону в Другій лізі, офіційно оголосив про підписання вінгера Джорджа Льюїса.

Терміни угоди 23-річного норвежця руандського походження з українським клубом не уточнюються, але перехід відбувся на правах вільного агента.

Цікаво, що Джордж Льюїс до переходу в Звягель виступав за молодіжні команди лондонського Арсеналу, провівши за U-23 13 матчів, забивши 1 гол та віддавши 1 асист.

"Льюїс тренувався і з основною командою "канонірів" під керівництвом Мікеля Артети, але через травми не зумів повноцінно продовжити виступи в Англії, однак зараз – відновлюватиме кар’єру в нашій команді!" — сказано в заяві Звягеля.

У новому клубі норвезький нападник гратиме під 44-им номером.