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  • Украина: Вторая лига

    23 березня 2024, 16:49

    Друга ліга: Рух-2 і Тростянець не виявили сильнішого

    Завершився другий поєдинок 20 туру третього дивізіону України.

    Рух-2 - Тростянець, фото львівського клубу
    Рух-2 - Тростянець, фото львівського клубу 23 березня 2024, 16:49

    У рамках двадцятого туру української Другої ліги-2023/24 у суботу, 23 березня, відбувся один матч: Рух-2 приймав Тростянець.

    Команди поділили очки, так і не зумівши порадувати глядачів результативними ударами. Львів'яни догравали поєдинок у меншості.

    Рух-2 — Тростянець 0:0

    Вилучення: Кітела, 90+3 (друга жовта картка)

    Завтра, 24 березня, мають відбутися ще два матчі двадцятого туру.

    Команди

    Рух-2 Львів Тростянець

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