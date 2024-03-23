Друга ліга: Рух-2 і Тростянець не виявили сильнішого

Завершився другий поєдинок 20 туру третього дивізіону України.
Рух-2 - Тростянець, фото львівського клубу
23 березня 2024, 16:49
У рамках двадцятого туру української Другої ліги-2023/24 у суботу, 23 березня, відбувся один матч: Рух-2 приймав Тростянець.
Команди поділили очки, так і не зумівши порадувати глядачів результативними ударами. Львів'яни догравали поєдинок у меншості.
Рух-2 — Тростянець 0:0
Вилучення: Кітела, 90+3 (друга жовта картка)
Завтра, 24 березня, мають відбутися ще два матчі двадцятого туру.