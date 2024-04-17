Украина: Вторая лига

Український спеціаліст розповів, чому вирішив очолити клуб із третього дивізіону України після досвіду в УПЛ.

Напередодні офіційно стало відомо про те, що Юрій Вірт став новим головним тренером Звягеля, який виступає в Другій лізі та є одним із головних претендентів на підвищення в класі за підсумками цього сезону.

49-річний фахівець розповів про своє рішення повернутися до тренерської роботи.

"Теорія – це одне, а практика – це інше. Я все-таки тренер і повернувся до роботи, і до своєї улюбленої роботи.

Хочу подякувати президенту Дмитру Костюку за запрошення – молодий, амбітний проєкт, тому вірю, що у нас з командою все вийде, і ці завдання, які будуть стояти перед командою, ми зможемо виконати. Я підписав контракт на три роки і сподіваюсь залишити серйозний слід у команді.

У нас дуже серйозні конкурент і це буде дуже важко, адже ЮКСА, Дружба Мирівка і Чайка – все-таки 4 команди, які будуть боротись за ці 3 місця. Якщо вийдемо в Першу лігу – будемо сідати з керівниками і розмовляти, за що ми далі будемо боротись", — сказав Юрій Вірт в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що Юрій Вірт раніше працював тренером воротарів у донецькому Металурзі, помічником головного тренера в кам'янській Сталі, а вже в якості керманича він мав досвід у львівському Русі та рівненському Вересі в УПЛ.