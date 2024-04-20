Завершився перший поєдинок 25 туру третього дивізіону України.
Гравці Локомотива святкують взяття воріт, скріншот із трансляції ПФЛ
20 квітня 2024, 16:43
У рамках двадцять п'ятого туру української Другої ліги-2023/24 у суботу, 20 квітня, відбувся один матч — Локомотив приймав вінницьку Ниву.
Господарі поля сформували комфортну для себе перевагу у два голи за підсумками першого тайму. Ближче до завершення зустрічі гостям вдалося скоротити своє відставання, проте зачепитися за очки вони так і не встигли.
Локомотив — Нива (Вінниця) 2:1
Голи: Каранга, 37, Богомаз, 43 — Загорулько, 80 (пен.)
Завтра, 21 квітня, мають відбутися ще два поєдинки турніру.