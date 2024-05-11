Завершилися перші три поєдинки 28 туру третього дивізіону України.
Кудрівка - Дружба, фото гостей
11 травня 2024, 17:45
У рамках двадцять восьмого туру української Другої ліги-2023/24 у суботу, 11 травня, відбулися три матчі.
Чайка впоралася з Тростянцем на виїзді завдяки дублю Клименка.
Тростянець — Чайка 0:2
Голи: Клименко, 78, 90+3
Дружба спокійно розібралася з Кудрівкою і деякий час очолювала турнірну таблицю.
Кудрівка — Дружба 0:3
Голи: Сомов, 33, Казаков, 37, Колесник, 90+2
ЮКСА повернулася на перше місце, відповівши Дружбі своєю звитягою.
Нива (Вінниця) — ЮКСА 1:3
Голи: Варяник, 46 — М. Фого, 25, Грачов, 52 (автогол), Есеола, 90+4
Завтра, 12 травня, мають відбутися ще два поєдинки турніру.