У рамках двадцять восьмого туру української Другої ліги-2023/24 у суботу, 11 травня, відбулися три матчі.

Чайка впоралася з Тростянцем на виїзді завдяки дублю Клименка.

Тростянець — Чайка 0:2
Голи: Клименко, 78, 90+3

Дружба спокійно розібралася з Кудрівкою і деякий час очолювала турнірну таблицю.

Кудрівка — Дружба 0:3
Голи: Сомов, 33, Казаков, 37, Колесник, 90+2

ЮКСА повернулася на перше місце, відповівши Дружбі своєю звитягою.

Нива (Вінниця) — ЮКСА 1:3
Голи: Варяник, 46 — М. Фого, 25, Грачов, 52 (автогол), Есеола, 90+4

Завтра, 12 травня, мають відбутися ще два поєдинки турніру.