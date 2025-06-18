Україна: Друга ліга

У новому сезоні турнір проходитиме у двох групах, до яких увійшло 23 команди.

Визначено склад учасників Другої ліги України сезону-2025/26. Турнір традиційно буде розділено на дві групи — А та Б, кожна з яких налічує відповідно 11 та 12 команд.

У групі А зіграють Самбір-Нива-2 (Тернопіль), Буковина-2 (Чернівці), Вільхівці, Куликів-Білка, Полісся-2 (Житомир), Реал Фарма (Одеса), Нива (Вінниця), Скала 1911 (Стрий), Ужгород, Лісне та Атлет (Київ).

До групи Б увійшли: Гірник-Спорт (Горішні Плавні), Діназ (Вишгород), Колос-2 (Ковалівка), Лівий Берег-2 (Київ), Локомотив (Київ), Металург (Запоріжжя), Олександрія-2, Пенуел (Кривий Ріг), Тростянець, Чайка (Петропавлівська Борщагівка), Чорноморець-2 (Одеса) та Rebel (Київ).

Цьогоріч Друга ліга поповнилася чотирма дебютантами — Атлет, ФК Лісне, Rebel та Пенуел. Водночас до дивізіону опустилися Діназ та Металург, які втратили місце у Першій лізі. Сезон-2025/26 пройде без участі Ревери 1908 та Кремня.

Базова дата початку сезону – 26 липня.