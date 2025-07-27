Відбулися завершальні матчі стартового туру Другої ліги України.
ФК Тростянець
27 липня 2025, 19:26
Сьогодні, 27 липня, відбулися заключні матчі стартового туру Другої ліги України.
У першому матчі Тростянець у гостях обіграв Гірник-Спорт із рахунком 3:0. Авторами голів стали Тимофій Хуссін, Вадим Таранушич та Максим Чеглов.
Гірник-Спорт — Тростянець 0:3
Голи: Хуссін, 33, Таранушич, 55, Чеглов, 77.
У другій зустрічі дубль Олександрії мінімально обіграв Діназ із рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 29 хвилині, а його автором став Мирон Гребенюк.
Олександрія-2 — Діназ 1:0
Гол: Гребенюк, 29.
У третьому поєдинку дубль Колоса переміг над дублем Лівого Берега з рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Сергій Шевчук на 54 хвилині.
Лівий Берег-2 — Колос-2 0:1
Гол: Шевчук, 54.