Україна: Друга ліга

Відбулися завершальні матчі стартового туру Другої ліги України.

Сьогодні, 27 липня, відбулися заключні матчі стартового туру Другої ліги України.

У першому матчі Тростянець у гостях обіграв Гірник-Спорт із рахунком 3:0. Авторами голів стали Тимофій Хуссін, Вадим Таранушич та Максим Чеглов.

Гірник-Спорт — Тростянець 0:3

Голи: Хуссін, 33, Таранушич, 55, Чеглов, 77.

У другій зустрічі дубль Олександрії мінімально обіграв Діназ із рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 29 хвилині, а його автором став Мирон Гребенюк.

Олександрія-2 — Діназ 1:0

Гол: Гребенюк, 29.

У третьому поєдинку дубль Колоса переміг над дублем Лівого Берега з рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Сергій Шевчук на 54 хвилині.

Лівий Берег-2 — Колос-2 0:1

Гол: Шевчук, 54.