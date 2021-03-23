ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник сборной Украины прокомментировал подготовку команды к старту квалификации на чемпионат мира-2022.

Вместе с главным тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко, в пресс-конференции накануне старта квалификации к чемпионату мира-2022 принял участие и полузащитник Александр Зинченко.

К футболисту у представителей СМИ возникло куда меньше вопросов, чем к его наставнику, однако игрок текущего лидера английской Премьер-лиги все равно сформулировал несколько ключевых тезисов в процессе подготовки "сине-желтых" ко грядущей игре против сборной Франции.

"Никакого мандража, на фоне 1:7 в товарищеском поединке прошлой осенью, нет, — сходу заверил Зинченко, — Все мы понимаем, что перед нами — чемпионы мира. Никакой дополнительной мотивации в таких условиях не нужно. Счет прошлой игры не отражал происходящего на поле.

В первые 15-20 минут второго тайма наша сборная была даже лучше, чем соперники. Счет? Хорошо, что это был товарищеский матч. Сейчас будет официальная игра, и совсем другая атмосфера", — заверил полузащитник нашей национальной команды.

Также, Александр поделился своими ощущениями от первых сборов, спустя пять месяцев: "Все соскучились друг по другу. Нам сейчас нужно вспоминать связи. Времени на раскачку нет. На подготовку его тоже не хватает. Главное — чтобы не было травм. В частности, желаю Тарасу Степаненко быстрее вернуться, потому что нам нужен каждый игрок", — подытожил Зинченко.

Напомним, что матч Франция — Украина состоится завтра, 24 марта, начало в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.