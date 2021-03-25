ЧМ-2022. Отбор

Футболист Лейпцига контактировал с Йонасом Хофманном, у которого был обнаружен коронавирус.

Защитник Лейпцига и сборной Германии Марсель Халстенберг не сможет помочь своей национальной команде в ближайшем матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Исландии. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, 29-летнего футболиста отправили на вынужденный карантин, так как он близко контактировал с партнером по сборной Йонасом Хофманном, у которого накануне был обнаружен коронавирус.

До этого момента Халстенберг провел восемь поединков за сборную, в которых отметился одним голом.

Напомним, матч между сборными Германии и Исландии пройдет сегодня, 25 марта, в 21:45 по киевскому времени.

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