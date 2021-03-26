ЧМ-2022. Отбор

Стала известна бригада арбитров на предстоящий поединок команды Андрея Шевченко.

.УЕФА назначил арбитров на поединки второго тура квалификации ЧМ-2022.

Встречу между сборными Украины и Финляндии обслужат рефери из Румынии.

Судейскую бригаду возглавит 36-летний Иштван Ковач, ассистентами которого станут Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене, четвертый арбитр — Андрей Кивулете.

Матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток — в 21.45 по киевскому времени.

Ранее Football.ua вспоминал предыдущие встречи украинцев и финнов в отборе на ЧМ-2018.

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