ЧМ-2022. Отбор
Украинский арбитр обслужит поединок отбора.
Николай Балакин, getty images
26 марта 2021, 22:59
Сборная Северной Македонии сыграет против сборной Лихтенштейна в поединке отбора к чемпионату мира-2022.
Главным арбитром противостояния назначен украинец Николай Балакин. Помогать ему будут Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый рефери поединка — Виталий Романов.
Матч Северная Македония — Лихтенштейн состоится 28-го марта в Скопье. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.
Отметим, что сборная Северной Македонии — один из соперников сборной Украины по групповому этапу Евро-2020.
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