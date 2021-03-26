ЧМ-2022. Отбор

Украинский арбитр обслужит поединок отбора.

Сборная Северной Македонии сыграет против сборной Лихтенштейна в поединке отбора к чемпионату мира-2022.

Главным арбитром противостояния назначен украинец Николай Балакин. Помогать ему будут Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый рефери поединка — Виталий Романов.

Матч Северная Македония — Лихтенштейн состоится 28-го марта в Скопье. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что сборная Северной Македонии — один из соперников сборной Украины по групповому этапу Евро-2020.

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