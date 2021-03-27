ЧМ-2022. Отбор

Голкипер Болоньи пропустит поединки против Андорры и Англии.

Вратарь Болоньи и сборной Польши Лукаш Скорупски сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

29-летний футболист пожаловался на плохое самочувствие вечером в четверг. В тот день у поляка была повышенная температура и он немедленно сдал тест на коронавирус. Он оказался положительным, поэтому Лукаш отправлен на карантин. Вместо него в сборную был вызван Кароль Немчицкий из Краковии.

Для сборной Польши это вторая потеря после того, как Матеуш Клих также сдал положительный тест.

Свой следующий матч сборная Польши проведет против Андорры завтра, 28 марта, в 21:45 по киевскому времени. После этого поляки сыграют с Англией — 31 марта.

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